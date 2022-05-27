Орбан и Ле Пен обсудили «ущербную и опасную» санкционную политику Евросоюза

В Париже прошли переговоры премьера Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, они обсудили «ущербную и опасную» санкционную политику Евросоюза.

Об этом сообщает Hungary Today.

О встрече политиков также рассказал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

«Виктор Орбан и Марин Ле Пен сошлись во мнении, что европейские партии, представляющие традиционные ценности, должны объединиться, чтобы защитить народы континента во время опасности и войны. Поскольку было доказано, что нельзя полагаться на брюссельских бюрократов и левые партии в вопросе защиты европейских жителей и семей», — приводит его слова РИА Новости.

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернативы.

Орбан также отмечал, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.