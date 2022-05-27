Канцлер Нехаммер: «Газпром» потеряет хранилище в Австрии, если не будет использовать его

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что «Газпром» рискует потерять газохранилище в республике, если не будет использовать его.
Канцлер Нехаммер: «Газпром» потеряет хранилище в Австрии, если не будет использовать его
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Нехаммер отметил, что со стороны Путина прозвучало заверение, что все поставки полностью будут соблюдаться.

«Я указал ему на то, что если «Газпром» не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии», — сказал Нехаммер журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нехаммер уже отмечал, что власти Австрии могут забрать газовое хранилище в Зальцбурге у «Газпрома» в случае, если компания не заполнит его.

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