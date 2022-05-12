Канцлер Австрии заявил о готовности забрать у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге
Соответствующее заявление он сделал в интервью Kronen Zeitung.
«Мы сделаем так, что, например, если российский «Газпром» не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберём его у них для других поставщиков», — заявил Нехаммер.
Ранее министр по европейским и иностранным делам страны Александер Шалленберг отметил, что Австрия не планирует расплачиваться за поставляемый из России газ в рублях.
Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.