Канцлер Австрии сообщил о планируемом 27 мая разговоре с Путиным
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По его словам, он проведёт беседу с Путиным 27 мая во второй половине дня, после переговоров с президентами Украины, Турции и Генсеком ООН.
Нехаммер добавил, что только диалог может проложить путь к миру на Украине.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили по телефону продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине.