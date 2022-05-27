Канцлер Австрии сообщил о планируемом 27 мая разговоре с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планируемом 27 мая телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, он проведёт беседу с Путиным 27 мая во второй половине дня, после переговоров с президентами Украины, Турции и Генсеком ООН.

Нехаммер добавил, что только диалог может проложить путь к миру на Украине.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили по телефону продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине.