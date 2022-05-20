Вершинин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине
- РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ЛHP, ДНР и на Украине, а также по инициативам ООН в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что собеседники условились о продолжении контактов.
Телефонный разговор состоялся по инициативе ООН.