Вершинин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили по телефону продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине.

РИА Новости

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Об этом сообщается на сайте МИД России. «Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ЛHP, ДНР и на Украине, а также по инициативам ООН в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что собеседники условились о продолжении контактов. Телефонный разговор состоялся по инициативе ООН.