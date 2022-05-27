Мишустин высказался о заморозке активов России странами ЕС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал санкции стран Европейского союза, в соответствии с которыми российские активы были заморожены.

«Те, кто вводит санкции, делают системные ошибки. Заморозив наши зарубежные активы, они подорвали доверие к международной финансовой системе, к резервным валютам», — цитирует Мишустина ТАСС.

По словам премьер-министра, такие шаги ставят под сомнение неприкосновенность собственности как принцип экономических отношений.

«Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать», — уточнил председатель правительства России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии I Евразийского экономического форума, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих.