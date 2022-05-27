Лавров заявил о наращивании США и их сателлитами усилий по сдерживанию России

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США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о наращивании США и их сателлитами усилий по сдерживанию России
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«Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий — от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве», — сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО будет предусматривать в том числе сдерживание России.

Он также отметил приверженность всех стран НАТО сохранению санкций против России в течение продолжительного времени.

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