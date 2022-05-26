В Белом доме высказались о возможности «дефолта» России

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что власти США ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» России.

«Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт.

По его словам, Россия предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты, так как у российской стороны достаточно ресурсов и валюты для всех выплат.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

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