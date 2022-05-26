Профессор Университета Де Монфорт: попытки США объявить России технический дефолт выглядят по-детски

Попытки США объявить России технический дефолт выглядят «по-детски», считает профессор Университета Де Монфорт Ричард Вернер. По его мнению, такие шаги Вашингтона выглядят иронично.

«Если цель заключается в том, чтобы наказать Россию, то это очень странно, потому что, по сути, США говорят, что Россия может не обслуживать свой долг, что они ей не дадут это делать. Это, конечно, очень иронично, учитывая, что США за последние 70 лет вложили довольно-таки много ресурсов в МВФ и Всемирный банк, с тем чтобы страны, которые берут взаймы на международном уровне, вовремя рассчитывались по своим задолженностям», — сказал профессор Вернер в беседе с RT.

Он также отметил, что Соединённые Штаты «хотят выставить Россию в плохом свете».

«Выглядит как-то по-детски — у нас сейчас серьёзная международная ситуация, а они играют в такие игры... Регуляторы в США сейчас говорят, что им и на расстоянии вытянутой руки не разрешается иметь дело с российскими банками, которые просто пытаются выполнять свои международные обязательства. Надо сказать, что в таком случае наносится серьёзный ущерб международной финансовой сфере», — добавил он.

По словам Вернера, речь не идёт о дефолте: дефолт — это когда страна не может платить или решает, что не будет платить.

«Здесь же совершенно не тот случай — Россия, безусловно, может платить. Соотношение долга к ВВП у неё — одно из самых низких в мире, меньше 20%. У большинства стран, в том числе у США, цифра здесь куда больше...» — подчеркнул он.

Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны. Расчёты с кредиторами будут производить в рублях.