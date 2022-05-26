Макрон и новый премьер Австралии обсудили восстановление подорванного доверия

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался по телефону с новым премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Они договорились восстановить двусторонние отношения, основанные на доверии, которое было подорвано после того, как австралийская сторона разорвала контракт с Парижем по подлодкам.

«Отметив серьёзный подрыв доверия после решения бывшего премьер-министра Скотта Моррисона о прекращении программы по подводным лодкам, глава государства и (новый) премьер-министр Австралии договорились восстановить двусторонние отношения, основанные на доверии и уважении, для совместного преодоления глобальных вызовов», — приводит РИА Новости сообщение Елисейского дворца.

Макрон и Альбанезе также обсудили ситуацию на Украине и ответ на возможный продовольственный кризис.

В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия сообщили о создании оборонного альянса AUKUS. В его рамках Вашингтон обязуется передать Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также американские крылатые ракеты.

В связи с этим Австралия расторгла контракт на €56 млрд на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack. Во Франции раскритиковали действия партнёров. Так, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал их политику «ударом в спину», подчеркнув, что «союзники себя так не ведут».