Блинкен назвал Китай страной, желающей и способной изменить миропорядок

США считают Китай единственным государством, которое хочет и имеет возможность изменить нынешний международный порядок, говорится в заявлении госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена.

«Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и всё растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», — цитирует шефа американской дипломатии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлечёнными в военном плане для защиты Тайваня «на случай вторжения», ответил утвердительно.

В Белом доме пояснили, что государственный лидер имел в виду приверженность Вашингтона поставкам Тайбэю вооружений.