Захарова пригрозила высылкой журналистов США в случае блокировки брифингов МИД в YouTube 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва пригрозила Соединённым Штатам высылкой американских журналистов в случае новой блокировки брифингов МИД в видеохостинге YouTube.

Об этом она сказала в ходе выступления на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: «Ещё раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой». Всё», — цитирует её ТАСС.

Ранее Захарова сообщила о блокировке доступа к видео брифинга российского МИД в YouTube.

Она предположила, что блокировка могла быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых Захарова говорила на брифинге, поскольку от западной аудитории скрывают такую информацию.

Позже Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к видеозаписи брифинга Захаровой в YouTube.