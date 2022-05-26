Захарова пригрозила высылкой журналистов США в случае блокировки брифингов МИД в YouTube
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Об этом она сказала в ходе выступления на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».
«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: «Ещё раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой». Всё», — цитирует её ТАСС.
Ранее Захарова сообщила о блокировке доступа к видео брифинга российского МИД в YouTube.
Она предположила, что блокировка могла быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых Захарова говорила на брифинге, поскольку от западной аудитории скрывают такую информацию.
Позже Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к видеозаписи брифинга Захаровой в YouTube.