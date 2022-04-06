Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к записи брифинга МИД России на YouTube

Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к видеозаписи брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой в YouTube.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения», — отмечается в заявлении.

Ранее Захарова назвала блокировку доступа к видео брифинга российского МИД в YouTube очередным актом неприкрытой цифровой цензуры.

Она предположила, что блокировка могла быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых Захарова говорила на брифинге, поскольку от западной аудитории скрывают такую информацию.