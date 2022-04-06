Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к записи брифинга МИД России на YouTube

Короткая ссылка
Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к видеозаписи брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой в YouTube.
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к записи брифинга МИД России на YouTube
  • Gettyimages.ru

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения», — отмечается в заявлении.

Ранее Захарова назвала блокировку доступа к видео брифинга российского МИД в YouTube очередным актом неприкрытой цифровой цензуры.

Она предположила, что блокировка могла быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых Захарова говорила на брифинге, поскольку от западной аудитории скрывают такую информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить