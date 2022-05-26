Профессор Сорока заявил о заинтересованности Германии в успешном завершении спецоперации

Германия заинтересована в успешном окончании российской спецоперации на Украине, поскольку стремится поддерживать тесные экономические отношения с Москвой. Такое мнение в беседе с порталом Niezalezna.pl выразил профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока.

Таким образом он прокомментировал слова немецкого политика Родерика Кизеветтера о незаинтересованности властей ФРГ в «успехе» Украины.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», — заявил Сорока.

По его словам, это объясняется экономическими интересами Берлина.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.