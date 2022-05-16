Немецкий генерал Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — приводит издание слова Вада.
Он отметил, что именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.
Ранее немецкий политолог Йоханнес Фарвик заявил, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию ситуации, а ведут к продлению боевых действий.
По его словам, на настоящий момент Россия играет доминирующую роль в развитии ситуации на Украине и поставки вооружения не смогут переломить ход событий.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.