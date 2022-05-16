Немецкий генерал Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине

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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — приводит издание слова Вада.

Он отметил, что именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.

Ранее немецкий политолог Йоханнес Фарвик заявил, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию ситуации, а ведут к продлению боевых действий.

По его словам, на настоящий момент Россия играет доминирующую роль в развитии ситуации на Украине и поставки вооружения не смогут переломить ход событий.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

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