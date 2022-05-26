В КНДР за сутки выявили более 105 тысяч пациентов с высокой температурой

Короткая ссылка
В Северной Корее за сутки выявили более 105 тыс. человек с высокой температурой.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Отмечается, что в стране третьи сутки подряд не выявлены случаи смерти от заболевания.

Общее число заболевших в стране превысило 3,17 млн, из них более 2,9 млн выздоровели.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить