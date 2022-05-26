В КНДР за сутки выявили более 105 тысяч пациентов с высокой температурой
Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Отмечается, что в стране третьи сутки подряд не выявлены случаи смерти от заболевания.
Общее число заболевших в стране превысило 3,17 млн, из них более 2,9 млн выздоровели.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.