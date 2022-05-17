Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о запросе к КНДР предоставить данные о вспышке коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.

«ВОЗ предложила предоставить пакет технической поддержки и материалов, включая диагностические тесты, основные лекарства и вакцины, готовые к отправке в страну», — цитирует его РИА Новости.

По данным на 17 мая, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям КНДР заявило о выявлении за сутки 269 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.