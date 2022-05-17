В КНДР зафиксировано почти 270 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям КНДР заявило о выявлении 269 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что от последствий заболевания умерли ещё шесть человек.

Общее число летальных исходов в стране достигло 56.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее за сутки выявили более 392 тыс. человек с высокой температурой.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.