В КНДР зафиксировано почти 270 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что от последствий заболевания умерли ещё шесть человек.
Общее число летальных исходов в стране достигло 56.
Ранее сообщалось, что в Северной Корее за сутки выявили более 392 тыс. человек с высокой температурой.
Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.