Иммунолог Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР

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Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.
Иммунолог Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР
  • AP
  • © Cha Song Ho

«Я не устану повторять, что мутации появляются ежесекундно. Некоторые мутации могут привести к появлению штаммов — устойчивой мутации, которая не только внутри заразившегося человека распространяется, но и обладает свойством переходить к другим людям. Вот вероятность появления нового штамма у них такая же, как у всех остальных, — сколько-то там тысячных процента», — заявил он в беседе с НСН.

По словам врача, новый штамм может возникнуть в случае длительного течения заболевания у человека с иммунодефицитом.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее за сутки выявили более 392 тыс. человек с высокой температурой.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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