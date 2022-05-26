В МИД России заявили, что Москва разрабатывает комплекс мер в ответ на санкции США

Российская сторона разрабатывает комплекс мер в ответ на санкции Соединённых Штатов. Об этом заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы сейчас разрабатываем комплекс (ответных. — RT) мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить», — цитирует её ТАСС.

Захарова уточнила, что в настоящий момент ответные российские меры проходят согласование со всеми ответственными за это лицами.

Ранее МИД России опубликовал поимённый список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.