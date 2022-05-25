Захарова высказалась о последствиях антироссийских санкций для Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга высказалась о последствиях антироссийских санкций для Запада.

По её словам, администрация США продолжает вовлекать в раскручиваемую Вашингтоном антироссийскую «санкционную воронку» всё большее число стран.

«И всё это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров», — сказала Захарова.

Она добавила, что на Западе преподносят такую ситуацию как «козни Москвы», но на самом деле это отражение собственных действий и политики западных стран.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.