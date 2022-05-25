Захарова высказалась о последствиях антироссийских санкций для Запада

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга высказалась о последствиях антироссийских санкций для Запада.
Захарова высказалась о последствиях антироссийских санкций для Запада
  • РИА Новости

По её словам, администрация США продолжает вовлекать в раскручиваемую Вашингтоном антироссийскую «санкционную воронку» всё большее число стран.

«И всё это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров», — сказала Захарова.

Она добавила, что на Западе преподносят такую ситуацию как «козни Москвы», но на самом деле это отражение собственных действий и политики западных стран.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить