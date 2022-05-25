Минфин США разрешил американцам платить налоги и пошлины в России до 30 сентября

Минфин США выпустил 25 мая генеральную лицензию, которой разрешил американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в России до 30 сентября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что американские физлица и юридические лица могут «платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты», если это необходимо для их деятельности на территории России.

Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.