Кудрин: у России есть все ресурсы для оплаты государственного долга
- РИА Новости
Его заявление приводит ТАСС.
«Все заёмщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — подчеркнул председатель Счётной палаты.
Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.
Расчёты с кредиторами будут производить в рублях.