Кудрин: у России есть все ресурсы для оплаты государственного долга

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что Россия продолжит выплаты по внешним долгам, несмотря на ограничения со стороны США.
Кудрин: у России есть все ресурсы для оплаты государственного долга
  • РИА Новости

Его заявление приводит ТАСС.

«Все заёмщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — подчеркнул председатель Счётной палаты.

Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Расчёты с кредиторами будут производить в рублях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить