Кудрин: у России есть все ресурсы для оплаты государственного долга

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что Россия продолжит выплаты по внешним долгам, несмотря на ограничения со стороны США.

Его заявление приводит ТАСС.

«Все заёмщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — подчеркнул председатель Счётной палаты.

Ранее от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Расчёты с кредиторами будут производить в рублях.