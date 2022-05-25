В Турции заявили, что расширение НАТО возможно лишь при удовлетворении опасений Анкары

Официальный представитель Турции, главный советник президента страны Ибрагим Калын заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО возможно лишь при удовлетворении опасений Анкары.

«Была донесена чёткая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции относительно разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Также Совет национальной безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, а также ситуацию на Украине.