Лавров: наглость англосаксонского альянса не знает пределов

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что наглость англосаксонского альянса не знает пределов.

«Да, ну наглость англосаксонского альянса не знает пределов, мы в этом убеждаемся каждый день», — сказал он.

По его словам, западные страны вместо того, чтобы следовать своим обязательствам по Уставу ООН и уважать, как там записано, суверенное равенство государств, направляет им ультиматумы и грубо шантажирует.

«В том числе шантажирует на основе неких субъективных ситуаций и прямо угрожает своим собеседникам, что они пожалеют и понесут наказание, если не присоединятся к санкциям против России», — сказал министр.

Лавров заявил, что это откровенное неуважение к суверенным государствам.

«И реакция, которую мы видим со стороны арабских стран, да и со стороны практически всех остальных государств Азии, Африки, Латинской Америки, показывает, что эти страны не хотят поступаться своим национальным достоинством, если хотите, и бегать, как прислужники, выполнять задания старших «товарищей», — добавил министр.

По его словам, «ситуация лишний раз показывает, что колониальное мышление, колониальные повадки наших западных коллег никуда не исчезли» и что США и Европа «мыслят по-прежнему колониальными категориями».

«Это плохо, это печально. Это идёт против исторического процесса, который объективно заключается в том, что сейчас формируется многополярный мир», — объяснил министр.

Ранее Лавров заявил, что, если Запад решит предложить что-либо в сфере возобновления отношений, Россия будет думать, нужно это или нет.