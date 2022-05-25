Аналитик Оленченко прокомментировал планы ЕК выделить грант на «продвижение демократии» в Таджикистане
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По мнению эксперта, «Таджикистан — страна с самостоятельной политикой, которая не поддаётся тенденциям, которым следуют западные страны».
Аналитик подчеркнул, что США и Евросоюз действуют совместно и в планы Вашингтона, по его словам, входит создать некий альянс в Центральной Азии, куда не войдёт Китай.
«Здесь две смысловые нагрузки. Одна — генерировать процессы в Таджикистане, которые привели бы страну к дистанцированию от России. С другой стороны, ослабление идентичности Таджикистана как центральноазиатской республики и попытки его втянуть в различного рода альянсы антикитайского направления», — считает Оленченко.
Ранее в ЕК заявили о намерении выделить €800 тыс. на «продвижение демократии» в Таджикистане.
В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что приоритетом деятельности подрядчиков должны стать поддержка свободы выражения мнений и свободы СМИ, борьба с дезинформацией, а также упрощение доступа жителей страны к правосудию.