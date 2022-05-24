Число случаев заболевания оспой обезьян в Британии достигло 71

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Число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании увеличилось до 71. Об этом сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства.
Число случаев заболевания оспой обезьян в Британии достигло 71
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«В результате общее число случаев, подтверждённых в Англии с 7 мая, по состоянию на 23 мая достигло 70», — говорится в заявлении.

Отмечается, что медицинские службы Шотландии также выявили один случай инфицирования оспой обезьян.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.

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