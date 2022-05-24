Число случаев заболевания оспой обезьян в Британии достигло 71

Число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании увеличилось до 71. Об этом сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства.

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