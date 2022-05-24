Число случаев заболевания оспой обезьян в Британии достигло 71
- Gettyimages.ru
- © nicolas_
«В результате общее число случаев, подтверждённых в Англии с 7 мая, по состоянию на 23 мая достигло 70», — говорится в заявлении.
Отмечается, что медицинские службы Шотландии также выявили один случай инфицирования оспой обезьян.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.