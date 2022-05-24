В «Векторе» рассказали о причинах передачи человеку таких заболеваний, как оспа обезьян

Возникновение таких экзотичных заболеваний, как оспа обезьян, обусловлено комплексом причин: это связано и с изменением климатических условий, и со сменой ареала обитания переносчиков заболевания, рассказала заместитель гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

«Это и природохозяйственная деятельность человека: человек сейчас контактирует близко с животными в таких уголках мира, где раньше этих контактов не было. Это и употребление в пищу мяса диких животных, это и продажа диких животных», — сказала эксперт.

Все эти условия способствуют тому, что происходит межвидовой переход вирусов от животных к человеку, добавила она.

«Надо понимать, что эта история не про неблагополучные страны. Так, например, в Соединённых Штатах Америки каждый год на ярмарках сельскохозяйственных животных люди заражаются от свиней гриппом птиц, просто потому что там есть такие условия, условия для такой передачи», — рассказала Непомнящих.

Для снижения риска заражения не следует контактировать с дикими животными, надо быть осторожными в заграничных поездках и употреблять продукты животного происхождения в пищу только после предварительной термической обработки, отметила специалист.

«Не забывать про меры личной гигиены. Ну и носить маски — как показала предыдущая практика, это очень эффективный способ», — подытожила сотрудник «Вектора».

Непомнящих также рассказала, что разновидность оспы обезьян, о которой сегодня ведётся речь, вызывает летальность менее 1%, к настоящему времени летальных исходов среди заболевших не зафиксировано.