Научный центр «Вектор»: наблюдаемая оспа обезьян вызывает летальность менее 1%

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Разновидность оспы обезьян, о которой сегодня ведётся речь, вызывает летальность менее 1%, к настоящему времени летальных исходов среди заболевших не зафиксировано, рассказала заместитель гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.
Научный центр «Вектор»: наблюдаемая оспа обезьян вызывает летальность менее 1%
  • Gettyimages.ru
  • © Adene Sanchez

«Мы видим, что на фоне снижения коллективного иммунитета… а здесь надо отметить, что в 1979 году ВОЗ объявила о ликвидации натуральной оспы и с 1979 года массовая вакцинация в мире от натуральной оспы, а соответственно, и от других близкородственных вирусов, к которым относится оспа обезьян, была прекращена. Поэтому коллективный иммунитет падает», — сообщила она.

Как отметила Непомнящих, в настоящее время специалисты видят, что на Африканском континенте оспа обезьян приобретает системный характер.

«Саму инфекцию нельзя назвать очень опасной: в большинстве случаев в ходе предыдущих вспышек оспа обезьян протекала с лёгкими симптомами, практически не вызывала летальных исходов. Тяжёлое течение наблюдалось у детей, у людей с ослабленным иммунитетом», — подчеркнула специалист.

По имеющимся данным, в мае за пределами Африки было зафиксировано более 170 подтверждённых случаев заболевания, но пока не зафиксировано ни одного летального исхода. 

«По всей видимости, мы имеем дело с западноафриканской разновидностью вируса оспы обезьян, которая вызывает летальность менее 1%», — рассказала сотрудник центра.

По её словам, даже в Африке, где дела с оказанием медицинской помощи часто обстоят не лучшим образом, летальность также не превышает 1%.

При этом есть и разновидность оспы обезьян, где летальность достигает 10%, напомнила эксперт.

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали ещё пять — семь лет назад.

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