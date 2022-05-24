В Токио заявили, что у Японии нет намерений вступать в AUKUS

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У Токио нет намерений становиться членом альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
В Токио заявили, что у Японии нет намерений вступать в AUKUS
  • AP
  • © Evan Vucci

«AUKUS имеет большое значение для стабильности и мира в регионе. Наша страна его поддерживает. Наша страна в настоящее время не думает о том, чтобы войти в AUKUS», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим японский премьер отметил, что страны альянса являются важными партнёрами Токио в сфере безопасности и обороны и Япония намерена укреплять с ними сотрудничество в дальнейшем.

В апреле Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что планы оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS в сфере гиперзвукового оружия вызывают вопросы о задачах развёртывания данных систем.

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