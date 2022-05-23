Лавров заявил о плохом знании истории у западных политиков, призывающих «победить Россию»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные политики, призывающие «победить Россию», плохо знают историю.

Об этом Лавров сказал в рамках проекта гимназии им. Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру». Его заявление опубликовано на сайте МИД.

Он обратил внимание на заявление политиков западных стран о том, что «Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию» или добиться того, чтобы Россия «проиграла на поле боя».

«Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе», — отметил он.

По его словам, западные политики «делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия».

Также Лавров заявил, что Москва будет полагаться только на себя и на доказавшие свою надёжность страны, которые не «пляшут под чужую дудку».

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