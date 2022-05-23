Мантуров предложил БРИКС создавать производства по переработке без «ненадёжных партнёров»

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал БРИКС к созданию с Россией производств по переработке нефти и газа для снижения зависимости от «ненадёжных партнёров».
Мантуров предложил БРИКС создавать производства по переработке без «ненадёжных партнёров»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает ТАСС.

«По сравнению с рядом других стран, мы с вами, конечно, во многом защищены от рисков, учитывая наше надёжно выстроенное взаимодействие в этой сфере. Но у нас есть возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В этой части есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих все наши потребности без участия внешних ненадёжных партнёров», — сказал Мантуров на встрече с министрами промышленности стран БРИКС.

19 мая глава МИД КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС.

В Москве отмечали, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка.

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