Мантуров предложил БРИКС создавать производства по переработке без «ненадёжных партнёров»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал БРИКС к созданию с Россией производств по переработке нефти и газа для снижения зависимости от «ненадёжных партнёров».

Об этом сообщает ТАСС.

«По сравнению с рядом других стран, мы с вами, конечно, во многом защищены от рисков, учитывая наше надёжно выстроенное взаимодействие в этой сфере. Но у нас есть возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В этой части есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих все наши потребности без участия внешних ненадёжных партнёров», — сказал Мантуров на встрече с министрами промышленности стран БРИКС.

19 мая глава МИД КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС.

В Москве отмечали, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка.