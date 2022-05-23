Россия добровольно отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030», страна не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами, сообщили в российском МИД.

«Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развёрнутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение. В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — говорится в сообщении министерства.

Уведомление об отзыве заявки передано в Международное бюро выставок.

В Москве отметили, что весь мир «увидел уникальный российский павильон на Экспо-2020 в Дубае», включающий высокотехнологичную презентацию Москвы в качестве города-кандидата на Экспо-2030.

Как ранее заявил московский мэр Сергей Собянин, Москва по инфраструктуре и экономике готова к проведению международной выставки «Экспо-2030».

В феврале президент России Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение выставки в Москве.