Россия добровольно отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030»

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Россия добровольно отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030», страна не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами, сообщили в российском МИД.
Россия добровольно отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030»
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

«Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развёрнутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение. В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — говорится в сообщении министерства.

Уведомление об отзыве заявки передано в Международное бюро выставок.

В Москве отметили, что весь мир «увидел уникальный российский павильон на Экспо-2020 в Дубае», включающий высокотехнологичную презентацию Москвы в качестве города-кандидата на Экспо-2030.

Как ранее заявил московский мэр Сергей Собянин, Москва по инфраструктуре и экономике готова к проведению международной выставки «Экспо-2030».

В феврале президент России Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение выставки в Москве.

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