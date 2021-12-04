Собянин заявил о готовности Москвы провести выставку «Экспо-2030»

Москва по инфраструктуре и экономике готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия», — приводит РИА Новости его слова на «Экспо-2020».

Собянин отметил, что у Москвы «очень сильные» конкуренты: Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия.

Столичный мэр добавил, что город будет бороться за право проведения выставки.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что Москва может обеспечить комфорт и безопасность гостей при организации мероприятий мирового масштаба, что позволяет ей претендовать на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030».