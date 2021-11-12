Мишустин: опыт Москвы в организации мероприятий позволяет ей претендовать на Экспо-2030

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Москва может обеспечить комфорт и безопасность гостей при организации мероприятий мирового масштаба, что позволяет ей претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин.
Мишустин: опыт Москвы в организации мероприятий позволяет ей претендовать на Экспо-2030
  • РИА Новости

«Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтверждала, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, «всё это позволяет Москве претендовать на право проведения Экспо-2030».

Премьер отметил, что сейчас Москва — «один из самых динамичных мегаполисов с развитой инфраструктурой, современным транспортом».

В июле московские власти рассказали подробности о заявке на проведение Экспо-2030.

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