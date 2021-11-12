Мишустин: опыт Москвы в организации мероприятий позволяет ей претендовать на Экспо-2030
- РИА Новости
«Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтверждала, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, «всё это позволяет Москве претендовать на право проведения Экспо-2030».
Премьер отметил, что сейчас Москва — «один из самых динамичных мегаполисов с развитой инфраструктурой, современным транспортом».
В июле московские власти рассказали подробности о заявке на проведение Экспо-2030.