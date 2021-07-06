В Москве рассказали подробности о заявке на проведение Экспо-2030

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Московские власти рассказали подробности о заявке на проведение Экспо-2030.
В Москве рассказали подробности о заявке на проведение Экспо-2030
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В случае победы Всемирная универсальная выставка пройдёт в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Для победы нужно получить большинство голосов членов Международного бюро выставок на Генеральной ассамблее МБВ в 2023 году.

«Правительство Москвы полностью поддержало заявку и сделает всё необходимое для того, чтобы столица, мегаполис с сильной экономикой, развитой наукой и масштабными инфраструктурными проектами, стала комфортным и современным местом проведения знаменитой выставки», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Тема заявки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».

Продвижением займётся АНО «Заявочный комитет «Москва Экспо-2030».

Ранее сообщалось, что Россия первой подала заявку на проведение всемирной выставки «Экспо-2030».

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