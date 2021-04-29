Россия первой подала заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2030

Международное бюро выставок (МБВ) получило от России заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2030 в Москве. По информации бюро, российская заявка стала первой.

«Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков передали письмо с заявкой от премьер-министра России Михаила Мишустина генеральному секретарю МБВ Димитрию Керкентзесу», — сообщается на сайте бюро.

Тема, выбранная для российского «Экспо», — «Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии». В случае одобрения заявки выставка пройдёт в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Согласно заявлению организации, остальные кандидаты смогут подать свои заявки до конца октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что всемирную выставку ЭКСПО-2020 в Дубае перенесли на год, она пройдёт с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.