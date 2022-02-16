Глава Сбербанка Греф будет продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении президента.
«Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента России (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки России на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» в Москве», — утверждается в документе.
Как ранее заявил московский мэр Сергей Собянин, Москва по инфраструктуре и экономике готова к проведению международной выставки «Экспо-2030».