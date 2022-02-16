Глава Сбербанка Греф будет продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве

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Президент России Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение Всемирной выставки Expo в Москве в 2030 году.
Глава Сбербанка Греф будет продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении президента.

«Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента России (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки России на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» в Москве», — утверждается в документе.

Как ранее заявил московский мэр Сергей Собянин, Москва по инфраструктуре и экономике готова к проведению международной выставки «Экспо-2030».

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