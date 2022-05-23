Эрдоган: Турция не получила от союзников НАТО ожидаемой поддержки в борьбе с терроризмом

Турция так и не получила от своих союзников по НАТО ожидаемой поддержки ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии буксировки подводной лодки Hızırreis и первой сварки подводной лодки Selmanreis на верфи Гёльджюк.

«Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».