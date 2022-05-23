Байден заявил об открытии в Токио подразделения Центра по контролю заболеваний

Президент США Джо Байден сообщил об открытии в Токио подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио», — передаёт слова Байдена РИА Новости.

Ранее Байден заявил о запуске новой экономической инициативы в АТР.

До этого сообщалось, что американский президент поддержал стремление Японии стать постоянным членом СБ ООН.