Байден заявил о запуске новой экономической инициативы в АТР

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Президент США Джо Байден заявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF).
Байден заявил о запуске новой экономической инициативы в АТР
  • Legion-Media

«Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкурентоспособности в XXI веке», — передаёт слова Байдена с совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой РИА Новости.

По мнению американской стороны, IPEF — это новая экономическая договорённость, которая призвана решать ряд совместных задач: устанавливать правила цифровой экономики, а также обеспечивать устойчивые цепочки поставок.

Ранее сообщалось, что Байден поддержал стремление Японии стать постоянным членом СБ ООН.

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