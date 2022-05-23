Der Spiegel: НАТО следует «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом

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НАТО надлежит «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

По его словам, турецкий президент блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО так как пытается получить что-нибудь в обмен на своё согласие.

«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», — пишет Попп.

Он отметил, что Эрдоган опасается поражения на выборах из-за экономического кризиса в стране, поэтому можно ожидать, что он станет «ещё более наглым» в отношениях с Западом.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

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