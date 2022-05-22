Глава МИД Финляндии выразил оптимистичный настрой по переговорам с Турцией по НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил об оптимистичном настрое по переговорам с Турцией по вопросам вступления Хельсинки в НАТО.

«Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены, но это не проблема», — приводит его слова турецкая газета Star.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

Также Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и сообщил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.