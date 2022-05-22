Мединский заявил о попытках Запада политически и финансово закабалить Украину

Страны Запада пытаются закабалить Украину, связав её политическими и финансовыми обязательствами. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«Закабалить Украину, связать её максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию», — заявил он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам Мединского, в Киеве прекрасно понимают цену помощи, которую Украине оказывают западные страны.

«Просто (власти. —RT) исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения», — сообщил он.

Также Мединский отметил, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.