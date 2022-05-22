Глава ВОЗ заявил о росте заболеваемости коронавирусом почти в 70 странах

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается почти в 70 странах мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и это происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе выступления на открывшейся в Женеве 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Гебрейесус призвал государства добиться охвата прививками от коронавируса не менее 70% населения.

20 мая сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 36,8%.