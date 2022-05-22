В МИД Франции заявили о желании «не допустить победы России» на Украине

Министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире телеканала CNews заявил, что целью Парижа является «не допустить победы России» на Украине.

«Наша цель — не допустить победы России», — цитирует его ТАСС.

По словам французского дипломата, Париж сейчас лишь усиливает Украину, направляя туда военную технику.

При этом он добавил, что Франция не намерена направлять в зону боевых действий своих военных, так как это «необратимо и серьёзно ухудшит ситуацию, чего бы никто не хотел».

Также Бон заявил, что Париж поддерживает «сложный контакт» с Россией, который «пока не приводит к желаемым результатам».

«Нельзя сказать, что мы разрушили диалог, сожгли мосты, избегали дискуссии и провоцировали», — сказал он.

Ранее бывший военный Адриен Боке заявил, что правительство Франции и её президент Эммануэль Макрон должны объяснить, почему Париж вооружает неонацистов из украинского полка «Азов».