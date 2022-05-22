Министры экономик стран АТЭС не приняли итогового заявления
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — отметил представитель делегации России.
Вместе с этим, как указывает агентство, один из участников форума АТЭС в Бангкоке отметил, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пытались согласовать текст финального заявления.
«Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — сказал собеседник.
Ранее российская делегация покинула зал заседаний во время выступления главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
До этого официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.