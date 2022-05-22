Представитель российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке заявил, что министры экономик стран АТЭС не приняли итогового заявления.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — отметил представитель делегации России.

Вместе с этим, как указывает агентство, один из участников форума АТЭС в Бангкоке отметил, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пытались согласовать текст финального заявления.

«Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — сказал собеседник.

Ранее российская делегация покинула зал заседаний во время выступления главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

До этого официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.