Министры экономик стран АТЭС не приняли итогового заявления

Короткая ссылка
Представитель российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке заявил, что министры экономик стран АТЭС не приняли итогового заявления.
Министры экономик стран АТЭС не приняли итогового заявления
  • © AP Photo / Mark Schiefelbein

Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — отметил представитель делегации России.

Вместе с этим, как указывает агентство, один из участников форума АТЭС в Бангкоке отметил, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пытались согласовать текст финального заявления.

«Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — сказал собеседник.

Ранее российская делегация покинула зал заседаний во время выступления главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

До этого официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить