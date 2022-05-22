В США связали ковид-ограничения с отсутствием ответа КНДР на предложения о контактах

Введённые в Северной Корее ограничения, связанные с коронавирусом, могут играть роль в том, что КНДР не отвечает на предложения Вашингтона о дипломатических контактах, заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Об этом сообщает Reuters.

У чиновника также поинтересовались о готовности президента США Джо Байдена предпринять какие-то конкретные шаги для достижения прогресса в дипконтактах.

«Это решение, которое может принять только КНДР», — ответил он.

Американский президент ранее заявил о своей готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае, если руководитель Северной Кореи проявит «искренность» и «серьёзность».

Байден также сообщил о готовности оказать помощь КНДР в борьбе с распространением коронавируса.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на прошлой неделе проинформировал о сложившейся в КНДР из-за COVID-19 чрезвычайной ситуации.