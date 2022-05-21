Байден: США готовы оказать помощь КНДР в борьбе с COVID-19
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«Да, мы предложили вакцины не только Северной Корее, но и Китаю. И мы были готовы незамедлительно сделать это, но не получили ответа», — приводит слова Байдена РИА Новости.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР из-за COVID-19 чрезвычайной ситуации.
21 мая в КНДР сообщили о 220 тыс. новых случаев коронавируса, который в стране называют лихорадкой.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.