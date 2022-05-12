Ким Чен Ын сообщил о чрезвычайной ситуации в КНДР из-за коронавируса

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о «неожиданно» сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и… идеально закройте пути для распространения зловредного вируса… Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — цитирует его РИА Новости.

Накануне стало известно о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в Северной Корее.

Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

В конце апреля власти КНДР приостановили ж/д сообщение с Китаем из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в связи с волной COVID-19 в Даньдуне.

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